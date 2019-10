Comença la campanya de vacunació contra la grip

"Perqué li costa tant al personal sanitari posar-se la vacuna contra la grip?Aquesta és la resposta que m'agradaría saber per contestarla.No és un fenòmen aïllat perque passa a molts països d'Europa".Aquestes són paraules del doctor Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiología de l'Hospital Clínic de Barcelona avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,paraules a propósit de l'inici de la campanya de vacunació contra la grip.Enguany un dels objectius de la campanya és aconseguir que almenys el 50 per cent dels personal sanitari es vacuni.El departament de Salut de la Generalitat ha recordat que s'han de vacunar tots els treballadors de centres sanitaris que tingui contacte amb pacients i els seus familiars,tambè personal mèdic i d'infermeria,farmacèutics,treballadors socials,personal de suport administratiu ,personal de neteja i manteniment . Salut ha destacat que la incidencia de la grip entre el personal sanitari és entre 3 i 5 vegades superior en relació a persones que treballen fora del món de la salut. El doctor Trilla ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que els grups de risc que s'han de vacunar de la grip són " Persones a partir de 60 ó 65 anys,perquè la inmunitat tambè es fa vella.Tambè les persones de menys de seixanta anys que pateixin una malaltia crònica cardiovascular,asmàtica o pulmonar" .El Cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic , ha comentat que" El virus de la grip que ens arribarà aquest any ,com sempre, és molt imprevisible i potser que tinguem una temporada de grip normal ".Per acabar el doctor Trilla ha recomanat que ara és un bon moment per vacunarse contra el virus de la grip.