Comandant Quesada, de la Guàrdia Civil: "No és gens fàcil aconseguir una llicència d'armes"

Tiempo de lectura: 1



Barcelona és la tercera província d'Espanya on hi ha més armes curtes. Per parlar d'aquest tema avui ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya y Andorra el Comandante Quesada, cap de la intendència d'armament a Catalunya de la Guàrdia Civil, que és l'únic cos que té potestat per donar o revocar permisos d'armes.

Les pistoles i revòlvers són les anomenades armes de tipus B, i hem volgut preguntar-li al Comandant si és complicat aconseguir una llicència per tenir una d'aquestes armes:

“La de tipo B es la licencia de armas más difícil de conseguir y en la que el ciudadano ha de acreditar que realmente tiene una necesidad imperiosa de tener este tipo de arma. Dice el reglamento de armas que la razón de defensa de personas o bienes por sí sola no justifica la expedición de la licencia”.

A més a més, per aconseguir aquesta llicència el ciutadà que la vulgui ha de presentar-se a una sèrie de proves, tal i com ens explica el comandant: “Obviamente hay que presentar un certificado de antecedentes penales, entre muchos otros papeles, y me gustaría resaltar la importancia de la prueba de actitudes psico-fisica, que quizá mucha gente pueda pensar que es algo fácil de conseguir, y para nada es así. Es una prueba de reconocimiento físico y mental, regulada en un real decreto de 1998 que tiene como objetivo comprobar que no existan enfermedades o deficiencias de ningún tipo de que puedan incapacitar para tener o usar armas, y es un examen muy riguroso y exhaustivo realizado por personal médico”

A més, un cop que s'aconsegueix una llicència d'armes, la renovació no és automàtica, sinó que s'ha de renovar cada 3 anys, tornant a presentar tota la documentació i tornant a presentar-se a les proves.