Com perdre la por a volar ?

Luisa del Campo Martin és psicòloga i ajuda a la gent a perdra la por a volar .Avui ha estat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra i ha dit ,entre d'altres coses que “ Aunque el avión sea el medio de transporte más seguro,cuando hay un accidente aéreo decimos internamente yo tenía razón”. Per Luisa del Campo la por a volar depent de cada persona però “Siempre que estamos antes factores estresantes positivos o negativos nos hace más vulnerables como puede ser el hecho de volar en un avión”.Para la psicòloga,”Las personas que son muy inteligentes y muy controladoras ,tienden a imaginar todo tipo de situaciones peligrosas para ellos”.Per Luisa del Campo Martin,la millor técnica per perdra a por a volar “ Primero es reconocer que tienen miedo a volar y segundo pedir ayuda. Es como quién tenga que operarse de la apendicitis y pretenda operarse a si mismo.No.Hay que pedir ayuda”.La psicòloga ha admés que al llarg de la seva experiencia donant cursos per perdra la por a volar s'ha trobat tota mena de casos,” Volar es cada vez más necesario .Recuerdo un caso de una abuela que se apuntó al curso porqué tenía dos nietos uno en cada punto del planeta.La señora hizo el curso y superó el miedo a volar.Durante el curso lo primero que se hace es reconocer las ideas racionales que es bantante difícil.Una vez identificadas entra en acció un piloto que nos explica la realidad y la medidas de seguriad que existen mientras se vuela”.Desprès de la teoría,ha explicat Luisa del Campo,l'endemà els alumnes pujen a un avió i volen de veritat. El curs és molt curt, nomès dura un divendres per la tarda i un dissabte pel mati mentre els alumnes volen en un avió.