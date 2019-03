Com afecten la nostre salut els aliments ultraprocessats ?

Tiempo de lectura: 1



“Come comida real”, és el titol d'un llibre que acaba de publicar un dels nutricionistes més joves de Espanya.És Carlos Ríos,té 27 anys, i avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ha parlat de com pot afectar a la nostre salut els aliments ultraprocesats.Carlos Ríos destaca que el 80 per cent dels aliments que hi ha a centres comercials o al nostre voltant són ultraprocessats,es a dir que el consumidor ho té complicat escollir,comprar i mejar productes saludables.Riós ha destacat “Que los incredientes que se añaden a los alimentos ultraprocesados són los productos que debemos evitar y mirando la lista de ingredientes.Si te encuentras más de cinco ingredientes debemos evitarlos.Aquí estaría la bolleria,los productos dietéticos,los precocinados”.Ríos ha destacat que els aliments ultraprocesats porten sempre com ara els sucres,les farines, els aditius i la sal.Un exemple serien les galetes que porten tots aquests elements.Per contra, ha comentat el nutricionista, un bon aliment procesat porta com a molt tres o quatre ingredients.Un exemple serie un pot de sigrons que portarien: aigua ,sal i un aditiu.Carlos Ríos ha recomenat que el que cal és buscar productes naturals i amb poc ingredients afegits.Respecte a determinats productes dietètics, com ara les barrites de cereals, les ha qualificat de “bombes de sucre”.El nutricionista més jove d'Espanya ho te clar,els ultraprocessats augmenten el risc d'algunes malalties .Ríos comenta que el càncer,la diabetes de tipus dos,la hipertensió o les malalties cardiovasculares poden apareixer en una persona sana degut al consum excesiu de productes ultraprocessats.Ríos recorda que "El consumidor manda porque es el que decide donde va su dinero y puede seleccionar que alimentos consumir y podificar las actitutdes de muchas multinacionales de la alimentación".