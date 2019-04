El Col.legi de l'Advocacia de Barcelona reclama normes clares sobre l'us de les noves tecnologies

Tiempo de lectura: 1



Els treballadors no estan obligats a contestar correus els cap de setmana de l'empresa. Això ho diu el Col.legi de l'Advocacia de Barcelona que reclama normes més clares sobre l'ús de les noves tecnologies a la feina. Davant d'aquesta situació i per ajudar als treballadors a desconectar de la feina el C lo.legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat una llista de 20 drets dels ciutadans en relació amb la tecnologia. Rodolfo Tesone,president de la Comissió de la Transformació digital del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona ha parlar avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra .Tesone ha dit que “Estamos sufriendo todos en carnes propias la revolución tecnologica tanto a nivel personal como a nivel profesional y hace falta clarificar todas estas cuestiones”. Tambè ha afegit que “ Lo que no puede ser es que estemos en un marco de inseguridad jurídica o de contradicciones”. El president de la Comissió ha recordat que “Ya existe una ley orgánica que nos reconoce el derecho a la desconexión digital ,es decir nadie nos puede exigir estar permanentemente conectados ni nuestro empleador ni nuestro empresario”.El problema,ha dit Tesone “Es que hay un gran vacio a la hora de concretar como se tienen que cumplir esos derechos”.El diputat del Col.legi d'Advocacia ha volgut tambè llençar un missatge optimista i ha demanat que les legislacions sobre el món digital siguin globlas i no pas locals com passa fins ara. Rodolfo Tesone ha recordat que “Actualmente el mundo digital está en manos de los grandes señores feudales digitales ,que no son más de quince, que están tratando a los usuarios como mercancía y no como seres humanos y que no pagan impuestos donde corresponde “.