Cinta Mestre, fisioterapeuta: "Eines més ergonòmiques a les nostres oficines ajudarien a patir menys lesions"

A Herrera en Cope Catalunya i Andorra avui ens hem volgut fer ressò d'aquelles lesions que es produeixen per un mal ús del teclat, del ratolí de l'ordinador, i de la poca cura que tenim del nostre colze, del canell, dels braços, dels dits... Hem parlat amb la Cinta Mestre que és fiositerapeuta del col.legi de fisioterapeutes de Catalunya.

Li hem preguntat perquè fem tan poc cas a moltes d'aquestes parts del nostre cos que sovint es lesionen: “És veritat que cada cop hi ha més gent que pateix lesions per estar-nos moltes hores asseguts davant de pantalles, en taules, teclejant, i el cos humà no està preparat per això. Fisiològicament no estem fets per estar asseguts davant un ordinador i amb un ratolí”.

La Cinta ens explica que cada cop els fisioterapeutes es troben més casos d'aquest tipus: “Sí, són molt freqüents. Sobretot són lesions de gent que té feines d'oficina. Venen amb dolors de canell, de colze, d'espatlla, cervicals...”.

Preguntada sobre quina solució tenen aquestes dolències, la Cinta ens explica que “La persona pot tenir dolor per molts motius. Tot depèn del punt on hi ha la lesió. A vegades són lesions per tenir una mala postura davant de l'ordinador, o per no tenir els ordinadors ben col.locats. Moltes vegades és tot un conjunt de coses. Influeix també el fet que estem poc entrenats. És important moure'ns, tenir una vida activa i així minimitzar els efectes de passar tants hores davant l'ordinador. Normalment si hi ha un gest que el fem de forma molt repetitiva cada dia, això pot acabar derivant en una lesió. No sempre, depèn també de l'entrenament d'aquesta persona.”

Buscar eines més ergonòmiques podria ser una solució a aquestes dolència: “Sí, això pot ajudar. Eines ergonòmiques que minimitzin aquests impactes. Per exemple el ratolí vertical, que ja ha sortit al mercat, i el que fa és mantenir el canell en una posicío neutre, més anatòmica, i el canell pateix menys”.