Catalunya vol aconseguir l'any 2025 un canvi generalitzat d'horaris en la societat civil

Tiempo de lectura: 1



Fins divendres 7 de juny la Generalitat de Catalunya cel.lebra la 6a Setmana dels Horaris.Una setmana amb conferencies,ponencies,trobades i molta divulgació amb l'objectiu d'aconseguir d'aqui a l'any 2025 una reforma horaria que millori la qualitat de vida de les persones que viuen a Catalunya.Fabian Mohedano,promotor de la Reforma Horaria ,ha dit a Migdia Cope Catalunya i Andorra que "Des que es va posa en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horaria, ara fa cinc anys, s'ha aconseguit que entre la societat catalana hi ha el pensament de què cal un canvi en els horraris". Durant tota aquesta setmana del horaris,segons ha destacat,Mohedano," Es presentara la plataforma internacional i única al món "Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society" que suposarà l'expansió de la reforma horaria fora de Catalunya" . El promotor de la reforma horaria ha indicat que "Aquesta plataforma permet seura en una mateixa taula i parlar de les ventatges de canviar els horaris en la societat actual a cronobiòlegs,metges del son, economistees ,feministes o gent experta en el món educatiu o en el camp de les empreses ".Mohedano ha volgut remarcar que entre les iniciatives més importants d'aquesta sisèna setmana dels horaris detaquen " La presentació de l'estudi sobre horaris de la pràctica esportiva; un portal APP de la Reforma Horaria o un seminari sobre els horaris als instituts d'ensenyament".Tot plegat Fabian Mohedano ha volgut deixar clar que l'objectiu del Pacte per a la Reforma Horaria es arribar a l'any 2025 amb una serie de canvis en tots els horaris que marquen la nostre vida a diari i que ajudin a millorar la qualitat de vida de totes les persones.