Catalunya recupera un ocell que és un indicador biològic de la bona qualitat ambiental de les platges

Un ocell amenaçat a Europa ,el corriol camanegre, per la degradació de les platges i llacunes del litoral ha estat recuperat aquest estiu a Catalunya. 78 parelles han arribat a l'Empordà,a Girona i a l'altres indrets del territori.La recuperaicó d'aquesta au implica que les platges o llacunes on viu són zones de bon nivell ambiental.A inicis de l'any 2000,la població de corriols als Aiguamolls de l Empordà era mìnima.No superava les 20 parelles d'ocells. Vint anys desprès i ,segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat , els esforços de millora de l'hàbitat i les condicions de la nidificació en platges i llacunes ha fet possible la recuperació d'un ocell que és tot un simbol de qualitat ambiental .L'ornitòlec i naturalista,Jordi Sargatal, destaca que el corriol camanegre “ És una especie molt emblemàtica que ha anat desapareixent per l' urbanització de les platges del sud d'Europa. Arreu de Catalunya,on nidificava aquesta au,s'han fet important esforços per recuperar el corriol camanegre”. El que va ser director del parc dels Aiguamolls de l'Empordà, recorda que “ Igual que els humans fem servir el termometre per saber si estem bé o malament, el fet que hi hagi corriols camanegres a les platges un un indicador de qualitat ambiental .Fins i tot s'han fet propostes d'afegir aquest ocell com a simbol de platges vives i saludables a les banderes blaves”. Sargatal, autor de nombroses llibres i especialment d' una guía on surten més de deu mil ocells de tot el món,vol destacar “ que quan una persona estigui a una platja i observi un corriol camanegre s'ha concienciar de la bellesa d'aquest ocell i saber que és un indicador de biodiversitat,de civilització i que ens podem banyar amb tota tranquilitat”.L'ornitòlec tambè ha comentat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que a la resta d'Espanya aquest ocell és conegut com a chorlitejo patinegro i abunda a les costes de Valencia,Murcia i Valencia ,sempre a platjes de sorra .