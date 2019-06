Catalunya la comunitat autònoma amb més desnonaments

Tiempo de lectura: 1



Durant el primer trimestre de 2019,Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma d'Espanya en desnonaments per manca de pagaments d'hipotéques i lloguers.En concret van ser 3.557 desnonaments, que representa gasirabè el 23 per cent de tot l'Estat Espanyol.Són dades del Consell General del Poder Judicial .Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, Alexandra Francés,coportaveu del Sindicat de LLogaters de Barcelona ha dit que "Aquest informe demostra que continua la situació d'emergencia habitacional a Catalunya".Francés ha recordat que" El Sindicat de LLogaters ja va dir en el seu moment que el decret per limitar els lloguers és totalment insuficient per fer front a unes xifres tan dramàtiques com les que estem veien".La coportaveu del sindicat ha destacat que "El decret de control de preus està basat en un index de referencia de preus que recull la bombolla de preus de lloguer que ja existeix i a més permet pujar els lloguer en alguns casos fins a un 15 o un 20 per cent si la vivenda està rehabilitada o té algunes condicions especials". Com a escandalós ha qüalificat aquest decret el sindicat de llogueters tenin en compte,ha dit Alexandra Francés, la situació actual de moltes families. Francés tambè ha assenyalat que " Catalunya està la primera en la llista de desnonaments de tota Espanya,perquè aqui va començar abans la bombolla del lloguer inmobiliari ,perquè aquí va ser on més han presionat els fons inmobilairis voltors i perquè tenim uns procesos de turistificació i de gentifricació a Barcleona i a tota l'Àrea Metropolitana que fan que els preus dels lloguers estiguin pels nubols" .Per acabar ,la coportaveu del sindicat de llogaters ha deixat clar que les llistes d'espera per aconseguir una vivenda desprès de ser desnonat són de dos anys o més.