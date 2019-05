Catalunya ha aconseguit aquest any 97 banderes blaves a les platges

Tiempo de lectura: 1



Noranta set platges (97) del litoral català tindràn enguany bandera blava.Es a dir platges que tenen bona qualitat de l'aigua,la sorra està neta, tenen lavabos i els accessos són fàcils i segurs.Les banderes blaves a les platges les atorga l'Associació D'Educació Ambiental i del Consumidor( AEAC).Enguany el litoral català ha perdut quatre banderoles. Arreu d'Espanya hi ha 566 banderes blaves,24 menys que l'any 2018.Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, José Ramón Sánchez Moro,president de l'associació que designa les platges que mereixen tenir bandera blava ha dit que " Bandera Azul es un pronóstico porque cuando se reune el jurado que yo presido vemos los resultados que han habido en julio y agosto del año pasado en calidad de aguas,en referencia a la ley de costas,como han ido las inspecciones, analizamos lo que el alcalde ha rellenado en el cuestionario on line firmando y sseñando que todo lo que dice es verdad,vemos si ha habido quejas de algún usuario y luego tenemos los resultados de costas que es una competencia compartida entre el Estado y la Generalitat".José Ramón Sánchez, ha destacat que sobre tot analitzen la qualitat de l'aigua i ultimament,ha afegit ,"Exigimos la directiva de aguas residuales urbanas a cada ayuntamiento y cada playa".Pel que fa al número de banderes blaves aquest any Catalunya ha perdut quatre però,segons el president de L'AEAC "la campaña de playas y banderas azules en Cataluña va bien y la colaboración con los ayuntamientos catalanes y la Generalitat es buena. Cabe destacar las bandera otorgada a playas inclusivas que atienden las necesidades de personas con discapacidades".