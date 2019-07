Carlos Núñez actua avui al Festival Jardins de Pedralbes

Tiempo de lectura: 1



Carlos Núñez ja va coincidir amb ells fa tres dècades, i avui dijous, al Festival Jardins de Pedralbes, tornarà a compartir escenar amb The Chieftains, tota una institució del folk irlandés que, a més, ha col.laborat amb el música gallec en molts altres projectes al llarg d'aquests anys. Carlos Núñez, que ve de publicar el llibre “La hermandad de los celtas” ha volgut passar pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar de música.... i moltes altres coses.

“Tinc moltes ganes d'aconseguir que els festivals cèltics siguin plataformes per aquestes músiques que no tenen una sortida fàcil. Aquest estiu aniré a Lorient, a la Bretanya, per donar un gran concert amb Alan Stivell, per exemple”.

Sobre el món celta que tan el fascina ens ha explicar que “és un món en una continua reivindicació, que continua creixent. De tota la vida sabem que el món celta es va nutrir el Mediterrani. De fet, la lira de Panoramix a Astèric ve d'aquí, igual que la mateixa gaita”.

Nascut a Vigo ara fa 47 anys, Carlos Núñez està considerat un dels millors gaiters del món. Als 8 anys ja tocava la gaita gallega i amb només 13 anys va ser descobert per The Chieftains a Vigo, i va començat així una exitosa carrera musical que encara perdura. Avui el podrem gaudir al Festival Jardins de Pedralbes.