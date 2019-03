El canvi horari definitiu no arriba fins l'any 2021

Tiempo de lectura: 1



Espanya mantindrà el seu actual fus horari i el canvi d'hora estacional.que és produirà de nou el pròxim dissabte 31 de març.Es a dir la matinada de dissabte a diumenge vinents hem de tornar a avançar les busques del rellotge una hora.D'aquesta manera Espanya mantindrà l'actual horari fins el març de 2021 que es farà el canvi definitiu segons la Comissió Europea.Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,Fabià Mohedano,president del Consell Assessor per la Reforma Horaria a Catalunya ha recordat que aquesta setmana serà la més curta de l'any per la hora menys que dormirem el cap de setmana vinent degut el canvi d'hora. Mohedano, ha volgut deixat clar que “ A partir del 2021 ja no és farà cap canvi horari més.Ara els estats membres el que han de decidir és amb fus horari es quedat.Si es queden amb l'horari de Berlin,es queden amb l' horari de Londres,aquest debat es el que dificulta a Espanya amb quin horari quedar-se”.Fabià Mohedano ha afegit que “ No vivim sols, vivim amb uns veïns que sónFrança,Belgica,Regne Unit,Portugal” Pel president del Consell Assessor del Canvi Horari el debat l'hauriem de fer amb els països més propers.Francesc Mohedano tambè ha volgut deixar clar que hi ha una certa confussió quan parlem de l'horari d'estiu o d'hivern.Mohedano ha acalrit,”De quin horari d'estiu estem parlant del de Londres o del de Berlin,o de quin horari d'hivern estem parlant del de Berlin o del de Londres”.Mohedano tambè ha volgut separar la conciliació laboral del canvi horari, ha dit que no té res que veure una cosa amb l'altre.