Campanya del TRAM de Barcelona a ritme de TRAP

El tramvia de Barcelona, el TRAM,aposta dels nous llenguatges audiovisulas per promoure una campanya de civisme i arribar als usuaris de TRAM més joves. Humberto López Vilalta,el director general del Tram, ha dit a HERRERA A COPE CATALUNYA I ANDORRA que “l'èxit de la campanya està sorprenen a la propia empresa.Estavem convençuts que haviem d'apostar pels nous llenguatges audiovisuals i musicals . Estem molt contents perquè la campanya està tenim molt èxit”.Aquesta campanya fa servir els ritmes dels trap,un estil que va nèixer del rap als anys 90 als Estats Units.López Vilalta ha afegit que “Si ningú savía qui era el filòfof Kant ara algú acabarà anat a la wikipedia”.El filòfof ,autor de" La crítica de la razón pura" balla i canta a la campanya del tramvia barceloní.Per seguir la nova campanya del civisme del TRAM cal buscarla a les xarxes socials o als canals propis dels tramvia . Pel director general del TRAM el tramvia no pateix una patologia molt especial d'incivisme, però el TRAM és un transport públic que cada vegada fa servir més gent i per tant és més necessari el civisme.Per López Vilalta “ Actualment tenim un excès d'informació,tothom ens diu el que hem de fer,el que podem fer i costa molt que la gent et faci cas.Amb una campanya trencadora com aquesta igual el civisme la gent s'ho pendrà una mica més en serio”. Per acabar destacar un twitter d'un usuari del TRAM al que ha agradat la campanya a favor del civisme “ BRU-TAL Quin ritme #tramtrap¡¡¡Primera campanya de civisme que veig que mola ,felicitats¡¡¡ Ara el TRAM es mou a ritme de TRAP.