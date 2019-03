Camela celebra els seus 25 anys de carrera amb nou disc: "Rebobinando"

Tiempo de lectura: 1



“Nunca pensamos que llegaríamos a cumplir 25 años en esto de la música”. Són les paraules de Ángeles, que amb el seu cunyat Dioni porta un quart de segle triomfant amb el seu grup: Camela.

“En estos 25 años de carrera lo que más hemos querido hacer con nuestra música es transmitir alegría”, ens expliquen els Camela, que avui han volgut venir a Herrera en Cope Catalunya y Andorra per parlar-nos del seu nou disc: “Rebobinando”.

Els disc reedita els seus “grans hits”, cantats amb importants col.laboradors, com Alaska, David Bisbal, Carlos Baute, Pitingo, Taburete, Antonio Carmona... "y muchos otros que quisieron pero no pudieron por culpa de sus compromisos profesionales. Creo que tendremos que hacer otro disco con los que no han podido estar"

Ells mateixos defineixen el seu so característic: “Nos han preguntado tantas veces cómo definiríamos el sonido Camela, que ya lo tenemos claro: Tecno-Camela. Es nuestro sello, nuestra marca. Y es que en 25 años de carrera nos hemos mantenido siempre fieles a nuestra esencia”, ens explica el Dioni.

Camela presentaran aquest nou treball el proper 31 de maig al Sant Jordi club, a Barcelona, en un concert que ens diuen serà molt especial i comptarà amb la presència d'alguns dels col.laboradors que apareixen al disc.

Si rebobinem la seva història, els dos integrants del grup ens expliquen que ells mai van pensar en dedicar-se a això de la música, que ho feien només per hobby, gravant ells mateixos les seves maquetes, que pagaven de les seves butxaques, fins que una petita discogràfica els va trucar per oferir-lis un contracte. A partir d'aquí, i després de vendre milions de discos, avui ja és innegable que Camela és història viva de la música espanyola.