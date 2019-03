Cal fer una assegurança del telèfon mòbil?

Tiempo de lectura: 1



Ernesto Rubio,director d'ERE SERVICIOS JURÍDICOS,ha explicat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ,perquè serveix i si convè tenir una assegurança del nostre telèfon mòbil.El primer consell d'Ernesto Rubio ha estat aquest “ que el público en general se mire el seguro del hogar.Hay algunas aseguradoras que ya incluyen en ese seguro el robo o el mal uso del móvil”.

Més enllà d'aquest consell Rubio ha destacat “ que hay un problema importante con los móviles.El famosos hurto.Osea tienes el aparato encima de la mesa del restaurante y a causa del despiste el móvil desaparece.Esto es muy difícil ampararlo y asegurarlo ,porqué estos descuidos debemos ser nosotros los que debemos evitarlos.Si alguna aseguradora nos cubre este descuido o alguna tienda de teléfonos debemos desconfiar de ese tipo se seguro".Per al director de ERE SERVICIOS JURÍDICOS es que “No leemos la letra pequeña de los contratos que firmamos con las compañías de telefonía o con otras empresas de servicios .Puede que nos digan que todo queda cubierto,incluido el robo del teléfono,pero si no está escrito no podemos reclamar”.Rubio tambè diu que “de forma general las compañias de telefonía no aseguran nuestro teléfono.Si queremos un seguro que cubra el móbil repasemos la letra pequeña del seguro del hogar,puede que además del contenido de nuestro domicilio también se incluya el robo del teléfono móvil".Des d'ERE ,tambè han recordat que”la mayoria de personas no tienen cultura aseguradora y en caso de necesitar un seguro en condiciones es bueno acudir a los profesionales.Personal independiente que te atenderá adecuadamente y te hará el seguro que necesitas”.