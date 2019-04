Cada vegada és més difícil caminar per Barcelona

Tiempo de lectura: 1



“A Barcelona ciutat els peus,caminar, és el mitja de transport més utilitzat”.Són paraules del president de l'assocació Barcelona Camina a Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Joan Esteveordal tambè ha destacat que “ A Barcelona hi ha una degradació de l'espai urbà perque falta la comunicació a la ciutadania de quines són les ordenances, les lleis ,les recomanacions” .La veu de “Barcelona Camina” tambè ha destacat que hi ha una manca de sensibilitat de l'administració envers les persones i la movilitat.Especialment envers la gent gran o fins i tot de cara als nous benvinguts “.Esteveordal ha recordat que” la movilitat a peu està augmentant i això requeix un control de l'espai urbà” .Tambè ha destacat que “la foto de l'incivisme ja la coneixem ,la tenim cada dia, el que hem de transmetre a la ciutadania és quin comportament ha de tenir.Sería bó crear agents cívics per explicar aquest comportament”.”Barcelona camina” és fins i tot més partidaria de que els invicics facin cursos de civisme abans que paguin multes.Cal recordar que la majoria de sancions per incivisme a Barcelona no s'acaben cobrant. Barcelona camina recorda que hi ha descordinació entre districtes ,per això les diferencies existents entres baris, i falta d'informació al ciutadà .”Barcelona camina” critica que les campanyes municipals a favor del civisme nomès siguin puntuals i comenten que calen mesures de xoc per coordinar la descordinació que hi ha dintra de l'ajuntament de Barcelona. Barcelona té actualment més de cent hectarees de zones de vianants i cada dia es fan més dos milions cincents mil desplaçaments a peu. Tot plegat com recorden des de "Barcelona Camina" el civisme és cosa de les persones i no pas dels vehicles.