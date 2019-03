Cada cop reciclem més vidre a Catalunya

Tiempo de lectura: 2



A Catalunya, l'any 2018, vam reciclar més de 162.000 tones d'envasos de vidre, el que representa un creixement del 7,5% respecte la darrera dècada. Cada vegada reciclem més vidre, i això és una bona notícia.

Per parlar d'aquestes dades hem convidat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra a Silvia Mayo, gerent a Catalunya d'Ecovidrio, que ens ha explicat que una de les raons d'aquest increment en el reciclatge és que “la consciència social dels ciutadans s'està consolidant i cada cop tenim més en ment criteris mediambientals en el nostre dia a dia”

A Catalunya estem reciclant uns 21-22 quilos de vidre per ciutadà i any. Això equival a 81 envasos per habitant, unes xifres que ens situen per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, que està en 68 envasos.

La Sílvia ens remarca que “és important el compromís d'agafar el vidre que tenim a casa i dipositar-ho al contenidor verd. És la clau perquè la cadena de reciclatge del vidre es tanqui. Que vagi a les plantes de tractament de vidre, on es neteja i es prepara per fer nous envasos.”

Catalunya és la cinquena en el rànquing de comunitats, amb un lloc destacat per la província de Girona, que és el lloc on més es recicla de Catalunya, amb 29 quilos per habitant i any.

Segons Ecovídrio, el reciclatge d'envasos de vidre és fonamental per lluitar contra el canvi climàtic.

Gràcies al reciclatge d'envasos de vidre a Catalunya durant l'any 2018, s'han aconseguit evitar unes emissions de CO2 a l'atmosfera equivalents a donar 24 voltes al món en avió.

“Cada cop que reciclem un sol envàs, una sola ampolla de vidre, estalviem la mateixa energia que gasta una bombeta encesa durant 6 dies seguits. O ho podem dir d'un altre manera: amb l'estalvi energètic que suposa reciclar una sola ampolla podríem carregar la bateria d'un smartphone durant 7 mesos. Imagineu, ampolla a ampolla, tot el que podem fer treballant plegats.”