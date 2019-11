"Basado en hechos reales", el nou disc de Rulo y la Contrabanda

“Basado en hechos reales” és el nou disc de “Rulo y la Contrabanda”. Raul Gutiérrez, més conegut com Rulo, ha volgut venir a presentar-lo a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“Los raúles son Rulos. El nombre me viene de pequeño, sí...”

El disc arrenca amb “Verano del 95”: “es un viaje al pasado, a parte de mi infancia y primeros años de juventud. He cumplido 40 este año y esta canción es fruto de la crisis de los 40, que en mi caso he hecho una canción mirando al pasado, pero desde un punto de vista risueño y desde el optimismo, no es una mirada al pasado triste”.

“Ahora con nuestros hijos no hay tanto barrio. La palabra barrio me parece importante. Antes jugábamos más en la calle, y ahora eso es difícil, y es una pena, la verdad”.

“mi madre tenía un programa de radio, con sus amigas, en la emisora de Cope de mi pueblo. Mi padre además era músico, la música siempre estuvo en casa... mi madre tenía pasión por la radio”.

Amb només 14 anys Rulo ja va donar el seu primer concert i avui, unes dècades més tard, presenta aquest nou treball, el seu quart disc d'estudi després de deixar el seu antic projecte: “La fuga”. El disc s'ha enregistrat a Los Angeles, amb el productor Thom Russo, amb el que ja havia treballat fa anys. A partir del febrer Rulo tornarà a embarcar-se en una nova gira per tot el país.