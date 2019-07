Barcelona vol regular l'activitat dels guies turístics al carrer. La Generalitat treballa en una nova normativa per ordenar el guiatge i el govern municipal vol dir la seva. El consistori presentarà al.legacions, demanarà al govern català que permeti a cada ajuntament adequar l'activitat dels guies a l'espai públic en funció de la normativa de cada municipi pel que fa a la movilitat, la seguretat, i la convivència ciutadana. L'Agnès Rodríguez és la presidenta d'AGUICAT, l'Associació de guies de turisme de Catalunya.

“Nosaltres som una de les tres associacions que existeixen a Catalunya, i una de les nostres peticions és que la Generalitat permeti que cada ajuntament pugui regular com cregui oportú l'activitat dels guies al carrer. La nostra professió es desenvolupa molt dins dels museus, dels monuments... però també treballem al carrer, hem d'anar d'un lloc a l'altre, en autocar, caminant... i considerem que per un turisme responsable y de qualitat hem de cuidar el lloc on treballem, per això demanem que es regulin els carrers, no només els monuments”

Actualment, per obtenir l'habilitació per ser guia turístic s'ha d'acreditar una competència i una titulació. “Nosaltres hem estat lluitant sempre perque es faci un exàmen, que creiem que és la millor manera de poder acreditar els coneixements sobre Catalunya. Realment ara mateix hi ha molts guies que no tenen uns coneixements específics sobre Catalunya:Ni cultura, ni economia, ni folklore. Hi ha molt intrusisme a la nostra professió, i hem de lluitar contra això”