Barcelona tanca dos establiments emblemàtics del barri Gòtic a finals de març

Barcelona no para de perdra establiments emblemàtics.Primer es va disparar el preu dels locals de lloguer.Els propietaris dels locals on havia un comerç emblemàtic van llogar el local a una franquicia.Poc desprès,a l'any 2014, es van actualitzar les rendes antigues,desenes de botigues arreu de Catalunya van tancar portes. Tot plegat el paisatge urbà de Barcelona i d'altres ciutats catalanes tendeig a la homogeneïtat.Les grans marques s'han apropietat de les ciutats d'arreu d'Europa.Barcelona és una de les grans víctimes del tancament de botigues centenaries. Els dos últims casos seràn una realitat a finals d'aquest mes de març. Josep Maria Roig,secretari de l'associació d'establiments emblemàtics de Barcelona i propietari d'una de les pastisseries més dolçes de Barcelona,La Colmena,ha recordat avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra, que en breu la ciutat es quedarà sense dos establiments emblemàtics del Gòtic :Cistelleria Germanes Garcia i Coses de Casa .Roig ha recordat que “L'ajuntament de Barcelona mai ha estat mai per la labor .El consistori de Trias ja va començar malament i el que hi ha s'ha subrrogat al que va fer l'anterior equip de govern.Osia no res.Semble com si volessin que desapareguin les botigues centenaries de la ciutat”.Josep Maria Roig creu que potser no hi ha cap interés per protegir les botigues centenaries perquè no aporten cap benefici econòmic.El secretari dels establiments emblemàtics ha posat un exemple molt clar del que passa amb l'actitut de les administracions amb el tancament o la mort dels comerços centenaris.Roig ha dit “És com quan és mort l'avi,tothom plora però l'endemà no s'acorda ningú”.