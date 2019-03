Barcelona ja té un memorial de record a les víctimes del 17 A

Tiempo de lectura: 1



Ricard Vinyes, comissionat de programes de memoria de l'ajuntament de Barcelona ha dit a Herrera a Cope Catalunya i Andorra,”que el el Memorial de record a les víctimes és un referent per les persones afectades i per les que visiten la ciutat “.Aquest Memorial era una necessitat,ha afegit Vinyes,per cumplimentar els afectats més directres i que tambè fos un referent per la ciutatadia en general”. “Vam considerar que l'element participatiu era recollir les 5000 frases que es van deixar al lloc dels fets i fer una tria fins que quedès una i d'aquesta manera es va fer “.La frase té la particularitat que era una frase en àrab,una frase dels agresors. Una frase que tenia una bellesa extraordinaria era “que la pau et cobreixi, oh ciutat de pau” .El comissionat tambè ha destacat que “Frederic Amat,estava al carrer Pelai i es va apropar a la Rambla i va escriure aquell Barcelona amb un llaç negre que es va convertir amb un símbol”.Ricard Vinyes ha recordat que aquest llaç el va donar a la ciutat i la alcaldessa el va donar a l'arxiu municipal.No cal oblidar que durant l'acte d'inauguració del memorial en record a les víctimes de l'atemptat de la Rambla es va llegir un poema

de Federico García Lorda dedicat a la Rambla.Un poema amb una frase prou especial que dia “la Rambla és l'únic carrer del món que no m'agradaría que s'acabés mai”.El comissionat ha afegit que la ciutat va viure l'atemptat i calia que quedés una marca perquè la ciutat havia fet aquesta demanda però no voliem alterar.la amb elements verticals. Finalment Ricard Vinyes va recordar que malauradament Federico Garcia Lorca va ser afusellat tambè un 17 d'agost de 1936.