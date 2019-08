Barcelona, el laboratori 5G d'Europa

Quan parlem de la tecnologia 5G gairebé sembla que parlem de màgia, ja que ens permetrà fer la mateixa feina més ràpidament i fins i tot fer coses que fins ara no es podien fer.

Per a Juan Luis Moreno, Cap d'Innovació de U-Valley, "és un salt qualitatiu si parlem de la quantitat de prestacions que podrem fer a partir d'ara, i també a escala qualitativa, ja que permetrà la connexió a molts més terminals dels que ho permet fins ara la generació 4G".

Qüestionat sobre si podíem parlar de '2a revolució digital, "no em sembla malament el terme en el sentit que no podem entendre aquest món sense les connexions digitals".

Pel que fa a algunes de les aplicacions del 5G, això permetria l'aparició dels vehicles autònoms, que requereixen 'latència zero', i l'exemple que es va veure a l'últim Mobile World Congress, a on un cirurgià va dirigir una operació a distància.

"Tot està connectat amb sensors que transmeten informació de textos, imatges, veu... Per tant, amb els 5G tots els dispositius estaran connectats en temps real per poder fer molt més fàcil la nostra vida".

"Hi ha moltes iniciatives en aquest procés de canvi de xarxes arreu del món, i aquí a Espanya els principals operadors de telecomunicacions estan amb aquest canvi. Per tant, serà una realitat en poc temps. Els Estats Units, Xina i el Japó estan al capdavant, però Europa no està tan endarrerida, però això necessita actualització de les xarxes i dels terminals, i per tant, inversió. La inversió en xarxes és el gran repte. Però el que és més important és que la tecnologia ja està aquí".