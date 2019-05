Avui és el Dia Internacional de la Familia

Tiempo de lectura: 1



Avui ,15 de maig ,és el Dia Internacional de la Familia.L'origen d'aquesta celebració la trobem a l'any 1994.Va ser Nacions Unides qui va instaurar aquesta jornada per reflexionar i celebrar a totes les families del món.Anys abans d'aquell 1994 el concepte de família havia començat a canviar i aquesta va ser una de les causes per la que Nacions Unides va decidir assignar una data especial a les famílies d'arreu del món. Segons Nacions Unides el dia de la família es per celebrar-ho des de qualsevol tipus de familia i ens recorda que la família és la unitat bàsica de convivencia de la nostre societat.Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra ,Raúl Sánchez,secretari general de Families Nombroses de Catalunya ha dit que " Per la majoria de les families cadia és el dia de la familia.Sense oblidar que la familia és el valor millor considerat per la majoria de ciutadans del nostre pais i aquest valor no s'ha de perdre".Sánchez ha parlat del contrast que hi ha entre la valoració social que té la familia a Espanya i les polítiques socials que porta a terma l'administració.El secretari general d'AFANOC ha dit que "Es confia massa en que la família és un nucli fort i per ell mateix sabran superar tots els problemes .Això ha portat a que estem a la cua de totes les families d'Europa en els indexs de fecunditat .Sense oblidar que cada cop és més difícil formar una familia i atendra i educar als fills ".Raúl Sánchez tambè ha destacat que a països com França el tracta i el suport social a les families està a una distancia galàctica d'Espanya".