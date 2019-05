Avui comença la campanya "Cap nen sense bigotí" de la Caixa i el Banc d'Aliments

Tiempo de lectura: 1



Ara fa un any de la campanya solidària “Cap nen sense bigotí” amb el suport de la Federació de Banc d'Aliments i l'Obra Social de la Caixa,van aconseguir recollir arreu de Catalunya 473.000 litres de llet per a families que no poden adquirir habitualment aquesta materia prima.Enguany la campanya “Cap nen sense bigotí” , ha començat avui dilluns i es tancarà el próxim 14 de juny.Una iniciativa que té darrera unes xifres que fan por .Un de cada tres menors a Espanya es troba en risc de pobresa , més de 35.000 a Catalunya,depenen dels bancs d'aliments per cubrir les seves necessitats nutricionals.L'Obra Social La Caixa,que sempre fa una aportació inicial força important de litres de llet, posa en marxa la recollida física i les aportacions econòmiques a través dels canals electrònics.Avui Joana Prats,Directora del departament de col.laboració amb entitats de l'Obra Social de la Caixa ha parlat a Herrera a Cope Catalunya i Andorra i ha agraït “ La participació de tantíssima gent en la campanya “Cap nen sense bigotí” que cada any fan la seva aportació en forma de litres de llet i que l'any passat va arribar a tota Espanya a més d'un milió de litres”. Joana Prats ha destacat que “Cap nen sense bigotí” comença a sonar i aquest any es poden superar les xifres de l'any passat perquè s'ha fet un petit canvi”.Un canvi ,segons la representant de l'Obra Social de la Caixa que consisteix en “ Potenciar que es poguin fer els donatius a travès de qualsevol canal electrònic i que es facin es facin principalment en forma econòmica".