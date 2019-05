Augmenten les denúncies contra els drons

Tiempo de lectura: 1



Les denúncies a Catalunya per l'ús indegut de drons han augmentat significativament en el que portem d'any. Els Mossos d'Esquadra han interposat un total de quinze denúncies a ciutadans particulars per l'ús inadequat de drons amb fins recreatius només en el primer quadrimetres del 2019. Això suposa una denúncia per setmana, mentre que el passat 2018 es van obrir 23 expedients sancionadors en tot l'any.

Els drons han proliferat al territori català, degut principalment als avenços tecnològics, la reducció dels preus i la seva varietat d'usos. Només a la ciutat de Barcelona es detecten una mitjana de cent vols setmanals.

Fer volar drons a altures superiors a quaranta metres és il.legal, encara que no es posi en risc la societat. De fet, no cal tenir cap tipus de llicència ni permís per usar dron en activitats lúdiques, però si que existeixen una sèrie de limitacions que l'usuari ha de respectar. El límit d'alçada al que el dron es pot elevar del terra és una d'aquestes limitacions, i si es fan fotografies o vídeos s'ha de complir sempre amb la Llei de Protecció de Dades, el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge de tercers.

Utilitzar drons de més de 250 grams de pes i fer-los volar per espais aeris controlats són les infraccions més habituals. Les multes a particulars poden oscil.lar, depenent del grau de perillositat, entre els 60 i els 225 euros en el cas dels drons recreatius, mentre que la multa pot pujar a 4.5 milions d'euros per a professionals.

Actualment, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, AESA, té registrats uns 4.600 drons professionals a tota Espanya, 6.400 pilots i 3.600 empreses operadores donades d'alta pel Ministeri de Foment, 800 de les quals tenen seu a Catalunya. Pels drons recreatius en canvi, no hi ha cap tipus de control.