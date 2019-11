Arriben els nous contenidors "intel.ligents"

Aquests dies alguns ciutadans de Catalunya hauran vist uns nous contenidors. La principal diferència és que per obrir-los cal passar una targeta amb un xip. Sense aquest gest serà impossible posar la bossa de les escombreries. Aquests contenidors ja existeixen a Sant Just Desvern i al Papiol, on s'està fent una prova pilot amb la intenció d'implantar-los a més municipis. Per parlar de com funcionen i de quin és el seu objectiu ens ha acompanyat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra el Víctor Mitjans que és el cap d'estudis i programes del Departament de Gestió de Residus de l'àrea metropolitana de Barcelona.

“Ja fa anys que els 36 municipis que composen l'Àrea Metropolitana de Barcelona estan estancats al voltant d'un 35% de recollida selectiva. Creiem que si no hi ha algun tipus d'incentiu perquè la ciutadania participi aquesta xifra no pujarà. Per experiències que hi han a altres llocs, sembla que l'ús de contenidors intel.ligents ajuda a que els ciutadans participin més. Es tracta de tenir una mica més de coneixement de l'ús que fa la ciutadania dels contenidors i també d'incentivar la seva participació en la recollida selectiva”

I és que aquests contenidors serviran també per “premiar” als ciutadans que facin servir la recollida selectiva: “Fins ara els incentius que tenia la ciutadania per involucrar-se en la recollida selectiva eren incentius de civisme, de canvi climàtic, però ara el que pretenem es tocar la butxaca, que al final és el que sempre funciona. En el moment en que els ciutadans que ho facin bè paguin menys impostos que els que no participen en la recollida selectiva, doncs això segur que potenciarà la participació. I per fer-ho hem de saber qui utiltitza quins tipus de contenidors. El ciutadà que no ho faci bè pagarà més de taxes de recollida i de taxes de residues. La raó és simple: tractar els residus és més barat quan els ciutadans ja els han separat correctament que no pas si venen tots barrejats”

Aquests nous contenidors es començaran a implantar progressivament a partir del 2020.