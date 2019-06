Ángela Becerra presenta "Algún día, hoy", la seva darrera novel.la.

Tiempo de lectura: 2



L'escriptora colombiana Ángela Becerra ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra per presentar-nos el seu darrer llibre: “Algún día, hoy”, premi Fernando Lara 2019. És una novel.la on es creua la ficció i la realitat, on la seva protagonista, Betsabé, és una heroïna que va participar en una de les primeres vagues femenines de la història.

“Si, fue una heroína. Y estaba cubierta por un manto de olvido. Esta fue una novela, que me buscó a mí para que la escribiera porque yo iba a empezar a escribir otra novela, y de casualidad, a las dos de la mañnaa de una noche de insomnio tremendo me encontré con el final de un documental que se llamaba “las mujeres de pies descalzos” y me llamó muchísimo la atención la valentía de esa niña, de la que sólo quedaba una foto, pero una foto que transmitía un magnetismo y una fuerza que me sedujo y a partir de ahí me dije “voy a empezar a investigar”. Investigando me di cuenta que no había casi nada de esta niña, que había nacido en 1896 y aparecía visible otra vez en 1920 cuando se da la huelga, y vuelve a desaparecer hasta su muerte”.

Estem parlant d'una época amb unes condicions de vida i de treball realment dures a Colòmbia, on molta gent sobreviuria treballant en duríssimes condiciones a les fàbriques tèxtils.

“Hacía poco había tenido lugar la huelga de los 1000 días que había diezmado la población masculina. Había muchas viudas y muchos niños que se habían quedado huérfanos, y a la fábrica le iba muy bien tener mano de obra barata y delicada, que manejara bien los hilos... se crearon patronatos alrededor de la fábrica que reclutaban niñas de muy temprana edad, de 10 años, y se aprovechaban de ellas, trabajaban en condiciones de esclavitud. Esta niña lucha por unos derechos básicos. Luchaba, por ejemplo, para que se les permitiera ir calzadas, porque se les obligaba a ir descalzas para no manchar. Pidió que se les permitiera ir al lavabo. Se les pagaba 4 veces menos que a los hombres, abusaban de ellas sexualmente...”

Una novel.la plena de l'anomenat “idealisme màgic” que recorrer tota la obra d'Ángela Becerra.