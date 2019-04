Amics de la Bici denuncia que falta educació viària a escoles i autoescoles

Tiempo de lectura: 1



La Guardia Urbana de Barcelona continua a la recerca del ciclista que dissabte va atropellar a una àvia i un nen i va fugir. El nen evoluciona de forma favorable. L'atropellament va ser a l'avinguda Diagonal davant del Palau de Pedralbes.Fins i tot la Guardia Urbana ha publicat al seu twitter la foto del cicliste per si alguna persona el pot reconèixer .Si es donès el cas cal trucar al 092 o al 112. Davant d'un fet com aquest l'associació Amics de la Bici ha demanat que no es culpabilitzi a tots els ciclistes. Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra el portaveu d'amics de la Bici ,Albert Garcia, ha condemnat el fets perquè ,segons ell, és un tema d'educació viaria. Albert ha afegit que “Ès un tema d'educació en general .Malauradament estem en una ciutat i en un pais on falta molta educació viaria. A les escoles, a les autoescoles ni enlloc no es fa bona educació viaria” .El portaveu d'Amics de la Bici ha afegit que “En general no tenim un respecte per la resta de persones”.Tambè ha dit que “La majoria de conductors no saben gairabè res de les normes de circulació perquè canvien continuament.S'ha de fer molta educació viaria.A Amics de la Bici ja fa dos anys que fem educació viaria des de la nostre pàgina web (amicsdelabici.es),des d'on ensenyem com cal conviure i respectar-nos tots plegats”. Per Albert Garcia, Espanya és un pais ple de normes i no funciona cap .Per contra ,ens ha dit ,”Vas a Alemanya,Dinamarca,França o Holanda, i no parlo nomès de la bici, i com hi ha una base de convivencia i d'educació les persones es comporten com cal portin el vehicle que portin o simplement parlant”.