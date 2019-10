Álvaro Urquijo nos presenta "Mi Paraíso", el nuevo disco de "Los Secretos"

Han passat vint anys de la tràgica mort d'Enrique Urquijo, el que va ser la veu, el cor i l'ànim del grup “Los Secretos”. Álvaro Urquijo, el seu germà, ha visitat Herrera en Cope Catalunya i Andorra per parlar-nos del nou disc del grup, dels concerts que tenen per endavant i de com continuen sentint-se tan il.lusionats com el primer dia. “Mi Paraíso” és el nou disc de la banda, que porta ja 40 anys pujant-se als escenaris.

“Nunca piensas que te vas a tirar 40 años en esto. Cuando empiezas no te lo planteas. Pero creo que uno de los secretos de “Los Secretos” es que nunca hemos pensado en el dinero, ni en el éxito, ni en qué emisora iba a sonar el disco, o cómo lo íbamos a promocionar... siempre hemos pensado sólo en las canciones, y ese ha sido el truco”

“Los Secretos se formó cuando éramos unos niños. Éramos tres hermanos y una hermana pequeña de cuatro años, y yo con 14 años ya empezaba a tocar un poco en serio. Mi padre nos ponía discos de Duke Ellington, Ella Fitzgerald... y fue mi padre quien nos compró la primera guitarra”

El grup madrileny va actuar el passat dissabte a l'auditori del Fòrum dins la seva gira de 40 aniversari. Hem recorregut la seva vida gràcies al documental “Una vida a tu lado”.

El seu nou disc té moltes guitarres, el primer disc amb temes nous de del 2011. “Hemos entrado en una dinàmica en el mundo de la música en que no se venden discos, en que para alimentar las mismas bocas has de hacer muchos más conciertos y eso te obliga a estar mucho más tiempo fuera de casa. El panorama musical ha cambiado muchísimo en poco tiempo y eso me llevó a cierta sensación de descorazonamiento. He compuesto canciones para este disco de las que estoy muy orgulloso. Soy fan de Fleetwood Mac, de Lindsey Buckingham, de Mike Campbell... de mucha gente que me ha aportado cosas con su guitarra y su sonoridad”