Alerta! Paneroles, vespa asiàtica, mosquit tigre...

Estem en alerta ! Això és el que diuen els experts, després d'una primavera molt càlida i amb poques pluges, i la previsió d'un estiu bastant calorós, insectes com les paneroles, el mosquit tigre, la vespa asiàtica, la mosca negra o els xinxes es podrian convertir en breu en una plaga a Catalunya.

A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem parlat amb Sergio Monge, el president de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, al que hem preguntat si s'ha de tenir por d'aquesta plaga d'insectes:

“Jo no calificaria com a por, però si que hem de prendre precaucions, perque alguns d'aquestes insectes són transmissors de malalties, algunes d'elles greus, i això vol dir que hem de prendre mesures de prevenció. Hauríem de preveure abans aquestes situacions, actuar més, però al final és una qüestió bàsicament econòmica. Els tractaments de mosca negra o mosquit tigre acaben sent molt costosos, i ha de ser l'administració qui valori si val la pena invertir en tractaments de prevenció, que nosaltres ja diem que si, perque creiem que aquest cos serà sempre inferior al cost que després s'ha de gastar en tractar algunes d'aquestes malalties”

En el cas d'insectes com el mosquit tigre, sembla gairebé impossible erradicar-lo.

“És veritat que tenir un control absoluto sobre aquest tipus de mosquit és gairebé impossible, perque pot reproduir-se en qualsevol ambient con hi hagi aigua. De fet no cal que hi hagi físicament aigua, només que existeixi la possibilitat de que en un futur pugui haver aigua, les femelles poden posar ous. Per exemple: un bassal que està sec, però el mosquit té la capacitat de reconèixer que aquesta zona s'inundarà en un futur proper i posa els ous allà, i quan finalment el bassal s'omple d'una mica d'aigua, les larves comencen a eclosionar. Això passa molt al camp, però també amb vivendes: Un plat amb una mica d'aigua sota un test, qualsevol zona amb una mica d'aigua pot ser un lloc perfecte pel desenvolupament del mosquit tigre”

El canvi climàtic també juga el seu paper en tot aquest tema i, malauradament, està fent que ens haguem d'acostumar a la presència d'aquests insectes i altres que ens arribaran.