Aitana ens presenta "Spoiler", el seu primer treball

“hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo”. Així comença una de les cançons d'Aitana que avui han sonat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, i és que la jove cantant ha visitat els nostres estudis, i per començar li hem preguntat quina olor fa la seva colònia, que ja en té una amb el seu nom: “Aitana huele a verano. Es muy veraniega. Es muy floral, con vainilla... y sí, claro que la uso”.

“De pequeña viví en Viladecans, pero a los 8 años me fui a Sant Climent. Sí, cogía el tren bastante, lo usaba mucho, y también he padecido sus retrasos. Pero me ha cambiado mucho la vida, eso está claro”. Li hem preguntat si fer entrevistes cansa, i amb un gran somriure ens ha dit que no, que forma part de la seva feina i que ho fa encantada. I és que acaba de llençat “Spoiler”, el seu primer treball, que ja està tenint un gran éxit. En la seva setmana de llençament “Spoiler” va ser el disc més venut de tot l'estat aconseguint ser Disc d'Or.

“Sí, me para mucha gente por la calle, pero la gente es muy amable y es muy bonito que la gente te diga que le gusta lo que haces”.

Preguntada sobre el seu éxit, la jove intèrpret catalana ens diu que encara està “flipant”. “Me citaron en Universal, me entregaron el disco de oro... y yo me preguntaba de verdad si eso era mío. Una gran alegría, de verdad”.

En plena gira de promoció del seu treball “Spoiler”, i sense descartar donar el salt a Llatino Amèrica, el futur d'Aitana és presenta ple d'éxits.