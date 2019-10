AGUANTA ,la nova campanya de la Generalitat contra el tabaquisme entre els joves

AGUANTA,la nova campanya del departament de Salut de la Generalitat per lluitar contra el tabaquisme entre els més joves.La iniciativa està protagonitzada pel jugador de basquet Ricky Rubio.La campanya ve donada per les xifres de consum de tabac que han pujat des de l'any 2017.En concret l'any 2018 el nombre de fumadors a Catalunya va passar d'un 24 per cent a un 25,6 per cent.Davant d'aquest increment de fumadors i de la dada quen ens diu que l'edat d'inci en el consum de tabac comença ,en un 80 per cent de la població,abans dels 20 anys, la Generalitat ha decidit encetar la nova campanya AGUANTA.Josep Maria Suelves,cap del Servei de Prevenció i control del Tabaquisme del Departament de Salut ha dit avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra que " Si volem frenar aquest canvi de tendencia en la pujada de fumadors en la població de Catalunya cal adreçarnos als que s'inicien en el tabac,als més joves". Suelves tambè ha volgut destacar que " Començar a fumar abans dels vint anys fa molt més probable que el que en principi és una experimentació es converteixi en una adicció".Els nois de 15 a 25 anys consumeixen entre 5 i 6 cigarretes al dia,però un 67 per cent d'aquests joves ha intentat deixar de fumar alguna ocasió.El cap del Servei de Prevenció i control del Tabaquisme ha dit que " Això indica que els joves sòn conscients de que el que estan fent,fumar, amenaça la seva salut i altres coses com la imatge corporal ".AGUANTA, la campanya per evitar que els nois i noies s'inicien en el tabaquisme abans dels 20 anys ,està feta amb bon humor perque,segons Josep Maria Suelves, "No nomès volem espantar a la gent sino animar a la gent jove a tenir cura de la seva salut i això ès una experiencia alegre".