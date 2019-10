Aducanumab: El primer medicament per frenar l'alzheimer podria arribar al 2020

Bones notícies en la lluita contra l'alzheimer. El primer medicament per frenar la malaltia podria arribar el proper any, el 2020. La farmacèutica Biogen ja ha demanat a l'Agència Nordamericana del Medicament una llicència per comercialitzar un medicament que es diu ADUCANUMAB. En assajos fets amb pacients als que se'ls hi havia detectat la malaltia d'alzheimer, en un estadi inicial, s'ha detectat que aconsegueixen millores significatives en la memòria, la orientació i el llenguatge.

El director científic del programa de prevenció de l'Alzheimer és el Doctor José Luis Molinuevo, que ha vingut a respondre les nostres preguntes a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.

“El que ha passat és un procès totalment inhabitual. En un moment donat, quan més o menys la meitat de les persones de l'assaig clínic van ser avaluades, es va veure que no hi havia cap millora i es va pensar en tancar aquest assaig clínic. El que va passar després, és que quan s'ha analitzat un major nombre de persones afectades durant més temps, es va veure que si que el fàrmac provoca efectes beneficiosos en els pacients. Això és el que ha fet que s'hagi decidit presentar aquest fàrmac, que està pendent d'aprovació”

Preguntat sobre quan podríem tenir el medicament a Espanta, el doctor ens explica que “el procés és lent. Els resultats es presenten a la FDA que ha de prendre una decisió. Després s'hauran de presentar els resultats a l'Agència Europea del Medicament que també ha de prendre una decisió. Aquests processos triguen temps. I després també haurem de veure com es financia aquest medicament, que això pot variar a cada país”

El que sembla indiscutible és que l'Aducanumab és un punt d'inflexió en la lluita contra l'Alzheimer. “Aquest fàrmac aconsegueix frenar el procés, però en cap cas recuperar les neurones mortes, perquè això és impossible. Aquest fàrmac pot eliminar la proteina que provoca l'Alzheimer. Estem davant d'un pas molt important en la lluita contra l'Alzheimer. Per primera vegada tenim un fàrmac que pot modificar el curs de la malaltia. Si aquest fàrmac és aprovat per ús, serà un canvi molt important en el nostre camp”