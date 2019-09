"Abrazos", nou disc de "El Arrebato"

Vint anys de carrera i la mateixa energia que quan va començar. Això ens diu “El Arrebato”, que ha passat pels micròfons d'Herrera en Cope Catalunya i Andorra. “50 años he cumplido ya, aunque yo no soy consciente. Creo que sigo teniendo treinta y tantos... Si me hubiera tenido que quedar en una edad serían a los 35, pero oye... que me mantengo muy bien, eh ? Soy un afortunado”

Sobre els seus orígens ens reconeix que “siempre tuve claro que me gustaba cantar, pero nunca me lo planteé en un sentido profesional. En mi familia nadie se dedicaba a la música, aunque a todos nos gustaba mucho cantar, bailar, tocar la guitarra... y a los 13 o 14 años empecé a pensar seriamente en ser profesional. Iba para futbolista, que yo jugaba muy bien a fútbol, jugué en los infantiles y en los juveniles del Sevilla, pero la música empezó a ocuparme más tiempo, empecé a tocar la guitarra muchas horas... y para jugar al fútbol necesitabas mucha disciplina, y yo no la tenía. La música era menos disciplinada, más agradable y más agradecida. Yo me ponía en un parque con la guitarra y triunfaba”.

Després d'un temps de silenci, “El Arrebato” torna amb força: “Si, he hecho una parada, por que mi mente necesitaba un descanso, aunque la verdad es que mucha paz no he encontrado, porque el problema soy yo y no la música, que no puedo parar. Yo estaba algo agobiado de tanto viaje, saturado de estar lejos de casa. Así que me he ordenado, he hecho las cosas con otros tiempo, pasar más tiempo con la familia... y sí, me he quitado la cinta del pelo. Quiero presumir que con cincuenta años sigo teniendo pelo, y cuando no llevo cinta mucha gente ni me conoce por la calle”

“Abrazos” és el seu nou disc, que arriba aquesta mateixa setmana: “Creo que he hecho un disco muy redondo. Lo he hecho con mucha ilusión, y está funcionando mucho más de lo que esperaba. El single, que se llama “En el último minuto”, ha sido un éxito, le ha gustado a mucha gente, ha tenido un montón de visualizaciones... así que muy feliz y muy contento. Este viernes 20 de septiembre sacamos el disco, se llama “Abrazos” y celebramos los 20 años de El Arrebato”