"Abans no eres així" la primera novel.la de Mònica Pérez

Avui visita Migdia Cope Catalunya i Andorra i ens presenta el seu primer llibre d'humor “ Abans no eres així” editat per Rosa del Vents,l'actriu Mónica Pérez.Una escriptora gens novell perquè des de petita escrivia poesia i de gran no ha parat de fer guions per la tele,programes de ràdio,campanyes de publicitat i moltes obres de teatre.Mònica ens explica les vivencies de quatre dones que fan un viatge juntes en cotxe a Madrid a fer un casting.Valentina,és la protagonista de la historia.És antipàtica i cínica.La Dolors,és la hipocondriàca ,sempre té alguna malaltia.La Tomasa, ès la incrèdula ,”si no lo veo no lo creo”.La Víctoria,és la fleuma ,filla d'una familia de triunfadors. Segons la Mònica ,cada dona aporta una historia particular però que a la vegada són moltes histories ,la clau de la novel.la.Per l'actriu fer humor al teatre o escriure una novel.la d'humor són coses ben diferents.Mònica ens diu que “L'humor escrit és molt relatiu per això vaig fer diferents tastets entre amics i tots van riure amb la novel.la”. El llibre ,confesa l'escriptora, tambè té un puntet de superació però sense voler donar lliçons a ningú.El repte de les quatre dones de la novel.la és canviar de nom i de pas intentar canviar de vida.Valentina serà Pietat.Dolors serà Llum.Tomasa serà Fe. Víctoria serà Violeta. Aquest gran canvi serà en el viatge de tornada de Madrid a Barcelona.Les quatre dones ,la Valentina vol fer un canvi molt important : deixar de criticar.Cosa que ,segons Mònica Perez,és practicament impossible , “No criticar és gairabé cosa de frikis ,no hi ha cap lloc on hi hagi algú criticant a un altre “.