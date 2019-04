600.000 vehicles circulen per Espanya sense cap tipus de revisió

Tiempo de lectura: 1



El manteniment dels vehicles és un dels aspectes més importants a l'hora de fer un viatge, sobretot en èpoques com Setmana Santa o estiu, quan més cotxes circulen per carretera. Mantenir el cotxe en condiciones òptimes redueix les probabilitats de patir un accident, a més d'allargar la vida del vehicle.

Tot i això, el manteniment continua sent una de les assignatures pendents de molt espanyols. Les dades diuen que més de 600.000 vehicles circulen per Espanya sense cap tipus de manteniment.

Celso Besolí és el president del gremi provincial de tallers de reparació d'automòbils de Barcelona. Avui, a Herrera en COPE Catalunya y Andorra hem volgut parlar amb ell sobre aquestes dades.

“Que 600.000 vehicles circulin sense cap tipus de revisió és un problema de seguretat que ens afecta a tots, als que van dins del vehicle però també a tots els que van fora. Qualsevol vehicle necessita com a mínim un repàs de manteniment a l'any, hagis fet molts o pocs quilòmetres... el manteniment és indispenable per a la seguretat dels que van dintre i dels altres”

El Celso també ens ha explicat que hi ha coses que podem fer nosaltres mateixos per millorar l'estat del cotxe, si no podem anar a un taller:

“Amb el motor fred, parat, revisar els nivells de l'oli, del líquid de fre, provar que l'aigua surt bé i que les escombretes netegin bé... revisar els pneumàtics, l'estat del desgast i sobretot la pressió de les rodes. Revisar també els llums, tots, de davant i de darrera. Portar nets els miralls. Fent tot això, que ho pot fer l'usuari, surts amb una mica més de seguretat que si no fas res, tot i que lo essencial és anar al taller”