1500 persones sense sostre han passat per Arrels Fundació en un any

Fins a 1.468 persones han anat al centre obert d'Arrels Fundació entre l’1 de juliol del 2018 i el 30 de juny d’enguany per preguntar on poden anar a dutxar-se i canviar-se de roba i com accedir a un allotjament i a serveis socials. Es tracta de persones que fa poc que viuen al carrer, que fa temps que estan en aquesta situació però segueixen sense trobar resposta o que estan a punt de perdre casa seva.Ferran Busquets,director d'Arrels fundació ha dit avui a Herrera Cope Catalunya i Andorra que “Moltes d'aquestes gairabè 1.500 persones que han passat per la fundació abans havien estat als serveis socials del barri o de l'ajuntament de Barcelona i van obtenir cap solució”.Busquets tambè ha comentat que “De mitjana, Arrels Fundació ha orientat 122 persones cada mes.Són persones adultes soles, parelles, joves que han sortit de centres de menors i famílies amb infants. Moltes han començat a viure al carrer fa pocs dies o setmanes, d’altres fa anys que viuen al ras i han anat a altres recursos però no han trobat resposta, hi ha persones que expliquen estar a punt de perdre casa seva i no saber què fer. Dormen al carrer, caixers, cotxes o furgonetes, oficines i bars on treballen, habitacions rellogades sense accés a aigua, sales d’espera d’hospitals, etc. “ El director d'Arrels ha concretat que “La majoria de les persones atesses han estat homes,més del 88 per cent,d'edats entre 25 i 49 anys”.La juventut d'aquestes persones que viuen al carrer, un 12 per cent és menor de 24 anys, preocupa especialment a la Fundació Arrels que actualment disposa d'un centenar de pisos per ajudar a sortir del carrer a centenars de dones i homes.