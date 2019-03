Las entidades sociales denuncian el augmento en las desigualtades y la normalización de la precariedad en Cata

Tiempo de lectura: 1



Las desigualdades aumentan como podemos ver en el estudio INSOCAT d'ESCAS. Aunque en el 2014 y en el 2016 se observó una pequeña mejora, el 2018 ha vuelto a subir ya que, según el estudio el 20% de la población con un mayor nivel económico gana 5'7 veces lo que gana el 20% de la población con un nivel económico más bajo.

Los principales problemas que se han presentado han sido los relacionados con el mercado laboral ya que ha bajado la calidad de los puestos de trabajo, aumentando los contratos a tiempo parcial y las jornadas fragmentadas, aunque la economia esté mejorando. A este problema se tiene que sumar el relacionado con la vivienda ya que, según han informado, los alquileres siguen aumentando provocando que mucha gente no pueda hacerlos frente debido, en muchos casos, a la precariedad laboral. Estos problemas advierten que se están normalizando en la sociedad y que el poder político no lo sitúa como uno de los principales problemas para la sociedad. Además, es necesario añadir que la inversión social es insuficiente para poder cubrir las necesidades de la población tal y como informa la presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ESCAT), Sonia Fuertes.

El trabajo ya no garantiza la salida de la pobreza y, es por eso que Fuertes recalca la necesidad de una mayor inversión que mejore el presupuesto previo a la crisis económica y pueda adaptarse a las necesidades cambiantes de una sociedad más innovadora y con un gran componente tecnológico.