Informatiu migdia

La Generalitat mantiene como servicio de pago el telèfono 061, que es donde se recomienda llamar si alguien sospecha tener el coronavirus. Llamando a este número se evita colapsar los ambulatorios o infectar a otros pacientes pero, aún así, Cataluña es la única comunidad autónoma que todavía no ha habilitado un teléfono gratuito para atender cuestiones vinculadas al coronavirus. La Generalitat pondrá en marcha, el jueves, una serie de medidas, com por ejemplo la prohibición de actos que congreguen a más de mil personas. El Ayuntamiento de Barcelona también cerrará los 58 casales de ancianos municipales durante dos semanas. El juicio del caso del crimen de la guardia urbana ha entrado en la recta final con la declaración de una de las principales acusadas, Rosa Peral. Los bomberos de Barcelona han localizado el cadáver de la persona desaparecida en la explosión de una empresa química en la Via Trajana.