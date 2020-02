Informatiu migdia

Sociedad Civil Catalana cortará, a partir del 6 de marzo, la Via Augusta y bloqueará la salida de Barcelona por los túneles de Vallvidrera. La protesta se convocará cada viernes hasta que no acabe la mobilización diaria en la Avenida Meridiana. La plataforma no nacionalista ha pedido permiso tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento pero avanza que los cortes se harán tanto si se autorizan como si no. Josep Maria Jové, se sentará en el banquillo de los acusados por presunta desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El TSJC procesa al también diputado Lluís Salvadó. Los padres y las patronales de las escuelas concertadas han entregado hoy en el Departamento de educación, 150mil alegaciones contra el proyecto de decreto de conciertos educativos. Se cumple una semana desde que se pusieron en marcha en el metro unas pantallas para informar, en tiempo real, de los niveles de ocupación en los vagones.