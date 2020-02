Informatiu migdia

Unos 11mil trabajadores del sector de la petroquímica de Tarragona están llamados hoy a la huelga para reclamar más seguridad y menos precariedad. La protesta llega después de la explosión en la planta química Iqoxe el pasado 14 de enero y que provocó 4 víctimas mortales. La jornada acabará con una gran manifestación, esta tarde, por las calles de Tarragona, a la que se suman, vecinos, entidades y ayuntamientos. El presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, ha movido ficha y propone una primera reunión de la Mesa de diálogo para el próximo lunes. El anuncio no ha caido bien en las filas de Junts per Catalunya porque no se ha consensuado con Quim Torra. La policia nacional ha desmantelado en Barcelona una organización criminal dedicada a la explotación sexual de chicas chinas. Se ha detenido a los responsables de dos locales y se ha identificado a 11 víctimas. Todo apunta a que los estorninos que aparecieron muertos el pasado lunes en una carretera de Tarragona fueron atropellados. Se descarta una fuga química o un choque con cables de alta tensión.