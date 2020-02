Informatiu migdia

GSMA, empresa organizadora del Mobile, se reúne de urgencia para decidir si mantiene o cancela el Congreso por la crisis del coronavirus. Mientrastanto sigue la baja de empresas que ha anunciado que no participará. Es el caso de Noki, Deutsche Telekom o Vodafone. La posible cancelación está ya pasando factura a sectores como hoteles, restaurantes, pisos turísticos o plataformas de VTC. Polémicas declaraciones de la diputada de Junts per Catalunya, Anna Erra, pidiendo acabar con la costumbre de hablar en castellano a los ciudadanos que no parezcan catalanes por su aspecto o por su nombre. La oposición lo califica de racismo. La Guardia Civil alerta de una nueva estafa a través del whasapp. La policía recomienda no contestar un mensaje que pide un código de seis dígitos que justo antes se ha enviado a través de un SMS. Hace dos meses que Enoc, el niño de Badalona de 12 años que desapareció en Honduras, sigue sin dar señales de vida.