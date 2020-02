Informatiu migdia

Sony y la japonesa NTT se suman al degoteo de empresas que han anunciado que no participarán en el Mobile por el brote de coronavirus. El gobierno catalán, en cualquier caso, asegura que en ningún casop se suspenderá el Congreso y pide no generar alarmismos porque no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en Cataluña. A pesar de los llamamientos a la calma, en las farmacias catalanas se han agotado las mascarillas y también está bajando el stock de alcohol antiséptico y el gel para desinfectar las manos. GSMA, organizadora del Mobile, ha anunciado nuevas medidas de seguridad para prevenir el coronavirus. Preocupación también en el sector de la automoción por el futuro de las plantas de Nissan en Barcelona. El presidente del Clúster de la Industria de la Automoción, Josep Maria Vall, alerta de los riesgos que supondría el cierre de la multinacional japonesa en Cataluña. Familias de la escuela concertada han presentado más de 120mil alegaciones al proyecto de decreto de admisión de alumnos que se prevé aprobar en las próximas semanas.