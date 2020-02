Informatiu migdia

Preocupación entre los hoteleros de Barcelona. Las previsiones no son demasiado optimistas porque todo apunta a un freno de la actividad este año. El coronavirus, el Brexit y la situación de inestabilidad política son algunos de los elementos que no ayudarán a mantener los niveles de ocupación. Otro factor que preocupa es la bajada del turismo de negocios y congresos. Mientrastanto, los pisos turísticos dan pleno respaldo al Ayuntamiento de Barcelona en la lucha contra los que son ilegales. Piden tolerancia cero con los que no cumplen la ley. Una hora y media han estado reunidos en el Palau de la Generalitat Quim Torra y Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos se muestran extrañados de la falta de concentraciones y manifestaciones convocadas por los CDR, la ANC o el Tsunami para protestar por la visita del presidente del gobierno central. La contaminación provoca la mitad de los casos de asma infantil en la ciudad de Barcelona, según un estudio del Instituto de Salud Global.