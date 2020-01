Informatiu migdia

Después de la borrasca Gloria, se dejan ver todas sus consecuencias. Estos cuatro días de temporal dejan 4 muertos y un desaparecido en Palamós. La mayor parte de Cataluña ha sufrido el impacto de la borrasca en forma de inundaciones, con el Delta del Ebro y la provincia de Girona como las zonas más afectadas. En el Delta siguen haciendo balance de los destrozos. Hay desolación y mucha indignación por cómo ha quedado un espacio protegido y tan descuidado por las administraciones. Barcelona quiere pedir la declaración de zona catastrófica. La alcaldesa Ada Colau cifra los destrozos en aproximadamente 2 millones de euros. Precisamente Ada Colau sigue con su particular cruzada contra los coches. Ha anunciado que cortará el tráfico una vez al mes en calles tan concurridas como Via Laietana o Aragón. Según la última encuesta del CEO, el 61% de los catalanes cree qeu el gobierno catalán no sabe resolver los problemas de Cataluña,.