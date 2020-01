Informatiu migdia

La borrasca Gloria agota ya sus horas a su paso por Cataluña. Después de tres días, el temporal ha dejado arrasado el Delta del Ebro, el Maresme y la provincia de Barcelona. En las comarcas gerundeses todavía hay riesgo de desbordamiento de algunos ríos. De momento hay 2 muertos, uno en Palamós y otro en Jorba, y dos desaparecidos. El cuerpo de una mujer ha aparecido sin vida en El Prat pero todavía no se ha confirmado si guarda relación con el temporal. El Tribunal Supremo, por unanimidad, mantiene a Quim Torra inhabilitado como diputado. No ha tenido en cuenta la opinión de la Fiscalía, partidaria de dejar en suspenso esta inhabilitación hasta que haya sentencia firme. El presidente de la Generalitat ya ha avanzado que no lo va acatar porque el Parlament le ratificó en el cargo. La guardia civil ha detectado y retirado del mercado 33mil juguetes falsificados y sin etiquetar en un almacén de Badalona. Están valorados en casi 400mil euros.