Informatiu migdia

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado en el TSJC acusado de un delito de desobediencia por no haber retirado el lazo amarillo del balcón del Palau durante la campaña electoral. Torra se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular de Vox. Ha apuntado que la Junta Electoral no está por encima del presidente de la Generalitat y que desobedeció la orden de la JEC porque era una orden ilegal. Jorge Fernández Díaz, exministro del interior con Mariano Rajoy, cree que ningún país de la Unión Europea dispone de una policía tan eficaz como la española.Lamenta que los cuerpos policiales actúen muchas veces con miedo porque tienen la percepción de que están más protegidos los violentos que los policías. Barcelona pone en marcha un nuevo plan de seguridad viaria con el objetivo de reducir en un 20% el número de víctimas mortales.