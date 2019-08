Informatiu migdia

El gobierno catalán ha iniciado los trámites para llevar al gobierno central a los tribunales para que abone los recursos que le corresponden de la financiación de este año. La Generalitat cifra la reclamación en 1.317 millones de euros. Uno de cada dos trabajadores autónomos no descansa este verano porque si no trabajan, no facturan. Se desprende de un estudio que ha elaborado la patronal ATA. Una operación conjunta entre mossos de esquadra y policía nacional ha permitido detener y enviar a la cárcel a un hombre por acosar sexualmente a menores a través de internet y por tenen pornografía infantil. El Hospital del Mar ha encontrado un método para que los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas no pierdan la memoria.