Informatiu Migdia

Esquerra Republicana opta por la vía de la confrontación con Pedro Sánchez y anuncia que no hará senador a Miquel Iceta. El grupo parlamentario de ERC se suma a los de Junts per Catalunya y la CUP y rompe la norma no escrita de avalar a los candidatos a senadores designados en el parlament. Mientras tanto, Quim Torra ha comparecido ante el TSJC, acusado de un presunto delito de desobediencia. Después de la declaración, Torra ha criticado a las instituciones del Estado y ha defendido los lazos amarillos como un símbolo de libertad de expresión. La Fiscalía quiere procesar, por organización criminal, a la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y a ex altos cargos del gobierno catalán investigados por su colaboración en el referendum ilegal del 1 de octubre.