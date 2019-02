Informatiu Migdia

Tiempo de lectura: 1



La huelga no impide la vida diaria en Cataluña . Estudiantes cortan las vías en la estación en Plaça Catalunya y los CDR cortan carreteras. Los Mossos desalojan las vías ocupadas. El PP tilda de fracaso la huelga y acusa al Govern de apoyar a un condenado por terrorismo.Ciudadanos pide más contundencia policial.Declaración de Santi Vila,que ha recocido que el Govern de Puigdemont no fue de todos los catalanes.Declara Jordi Sánchez,que se considera un preso político y justifica el asedío a la Conselleria de Economia como una mobilización popular y no violenta.